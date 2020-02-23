Дама на «Пежо» на «Нарве» вытолкнула автобус на встречку – в цементовоз

Два человека пострадали в результате двойного столкновения транспортных средств утром 23 февраля на автодороге «Нарва» в Ломоносовской районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, около 8:55 на 55-м километре трассы, у посёлка Черемыкино, по предварительной информации, 31-летняя женщина на «Пежо» не пропустила автобус ПАЗ, ехавший по главной дороге. От удара ПАЗ вынесло на встречную полосу, и он задел цементовоз КАМАЗ.

Пассажирский автобус, принадлежащий ООО «ЦБИ», следовал по маршруту №851 Санкт-Петербург – Сланцы. Травмы получили водитель автобуса и 49-летняя пассажирка «Пежо». Они оба госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.





На фотографиях 47news с места ДТП видно, что легковая машина и ПАЗ получили сильные повреждения, в частности у автобуса выбиты стёкла.



