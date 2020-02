И все-таки она круглая. Американский инженер, веривший в плоскую землю, погиб при испытании ракеты

Инженер-любитель Майк Хьюс, по прозвищу Безумный Майк, погиб во время одного из своих экспериментов 22 февраля в США. Об этом сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на его агента.

Хьюз прославился своей верой в теорию плоской Земли. Он утверждал, что наша планета «имеет форму фрисби», и собирался полететь в космос, чтобы в этом убедиться.

22 февраля 64-летний Безумный Майк испытывал самодельную ракету в пустыне рядом с городом Барстоу в штате Калифорния. На видео, снятом зрителями, запечатлен пуск ракеты, не сработавший вовремя парашют и смертельное падение астронавта-любителя.

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md