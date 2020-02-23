В Репино из канавы вытащили сумку с боевым Калашниковым, его хозяин израсходовал три патрона

Обезличенный автомат выбросили в Курортном районе Петербурга. На нём не нашли ни заводского номера, ни отпечатков пальцев.

Как стало известно «Фонтанке» 23 февраля, накануне в полицию обратился председатель гаражного кооператива, который нашёл в посёлке Репино сумку с оружием. Подозрительный объект лежал в канаве недалеко от пересечения Луговой улицы и Зеленогорского шоссе.

Приехавшие на место полицейские вытащили из сумки автомат Калашникова, у которого самодельным способом заменены приклад, пистолетная рукоятка, цевье и ствольная накладка. Заводской номер уничтожен механическим способом. Автомат пригоден для стрельбы. В его магазине не хватает трёх патронов. Экспертиза не нашла отпечатков пальцев на оружии.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).







