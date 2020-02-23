«Исчезала в какой-то тьме»: мать Греты Тунберг рассказала о проблемах дочери в детстве

Мать Греты Тунберг шведская оперная певица Малена Эрнман написала книгу, в которой рассказала, как почти немая 11-летняя школьница превратилась в самого влиятельного экологического активиста. Выдержки из книги 23 февраля приводит «Газета.Ru» со ссылкой на Guardian.

Грета, по словам матери, «медленно исчезала в какой-то тьме». «Она перестала играть на пианино. Она перестала смеяться. Она перестала говорить. И она перестала есть», – пишет Эрнман. В 11 лет девочка стала «почти немой». Мать и отец, актёр Сванте Тунберг, уговаривали её есть, и она соглашалась на крошечную горсть риса, авокадо и мучных шариков – ньокки. Она потеряла 10 килограммов за два месяца, её собирались госпитализировать. В учёбе пришлось сделать перерыв, а вернувшись в школу, Грета столкнулась с травлей. Врачи диагностировали у девочки аутизм, синдром Аспергера и обсессивно-компульсивное расстройство.

Затем Грета обратила внимание на климатический кризис. Интерес к экологическим проблемам, по словам Эрнман, возник у её дочери после того, как на школьном уроке показали фильм о пластике в Тихом океане. В то время как другие ученики были в восторге от путешествий в Нью-Йорк, Таиланд и Вьетнам, девочка акцентировала внимание на проблемах. «Грета не может примириться ни с чем из того, что она увидела, – пишет её мать. – Она видела то, что остальные не хотели видеть. Как будто она могла видеть наши выбросы CO2 невооруженным глазом».

В результате летом 2018 года по пятницам Грета с самодельным плакатом начала приходить к зданию парламента и требовать у властей усилить борьбу с изменением климата. Вскоре к ней присоединились другие люди. Отец уговаривал её пойти домой, но оказалось, что пребывание рядом с другими активистами пошло ей на пользу и она стала лучше есть. В итоге, как известно, её инициатива превратилась в международное движение климатических забастовок – FridaysForFuture.





Грета Тунберг родилась 3 января 2003 года в Стокгольме, сейчас ей 17 лет.



