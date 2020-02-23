CarSmile сошел с дистанции. Каршеринговый сервис прекращает работу в Петербурге

Каршеринговый сервис CarSmile с 1 марта прекратит работу в Петербурге. Об этом сама компания сообщила в официальной группе «ВКонтакте». Клиентам рекомендуют потратить накопленные бонусы на поездки до этой даты.

CarSmile вышла на рынок Петербурга в 2018 году, изначально сервис работал через YouDrive, но затем обзавелся собственным приложением. Автопарк практически полностью состоял из кроссоверов Renault Kaptur. В сообщении о прекращении работы CarSmile анонсирует распродажу машин.

В сообщении причины ухода с рынка не уточняются. По мнению пользователей, вероятно, стартап не выдержал давления более сильных конкурентов: за последние два года в Петербург вышли все основные сервисы каршеринга, включая «Яндекс.Драйв», «Делимобиль», YouDrive, «Матрешcar». При этом надежды на взрывной рост рынка не оправдались, в том числе из-за откладывания запуска платной парковки.

Помимо Северной столицы компания также покинет рынок Тулы. Сейчас CarSmile представлена в Липецке и Воронеже, а также в Москве (через партнерский сервис YouDrive). Оператором CarSmile является компания ООО «Смайл Мобилити». По данным СПАРК, выручка в 2018 году составила 52 млн рублей, убыток 20 млн. Владельцем является Дмитрий Иващенко.



