«Главный банк» и «пенсионный фонд» обманули старушек из Петербурга. Исчез миллион

Мошенники воспользовались доверием пенсионерок в Приморском и Петроградском районах Петербурга. Свой хищнический умысел преступники замаскировали под благие намерения.

Как стало известно «Фонтанке» 23 февраля, накануне с заявлением в полицию обратилась 87-летняя пенсионерка, проживающая на Ланском шоссе. Днём ранее ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником «главного банка», и сообщил, что мошенники получили персональные данные клиентов. Чтобы обезопасить свои вложения, их нужно срочно перевести на резервный счёт.

Пенсионерка отправилась к банкомату и отправила на карты незнакомцев 700 тысяч рублей. Хозяином одной из кредиток оказался человек с богатым уголовным прошлым. Он был судим за грабежи, убийство и сексуальные преступления.

Накануне также с заявлением в полицию пришла 70-летняя горожанка. 19 февраля в квартире на Кронверкской улице зазвонил домашний телефон. Женщина в трубке отрекомендовалась сотрудницей пенсионного фонда и предложила компенсацию за смерть мужа. Пенсионерка продиктовала данные своей карты, а через два дня в банкомате обнаружила недостачу в 245 тысяч рублей.





В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что по факту обоих случаев проводятся проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.



