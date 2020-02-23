Дважды не объехали: на КАД легковушку занесло в стоящий грузовик, а затем её пассажира сбила другая машина

Остановка на автомагистрали и последующий наезд на это остановившееся средство – один из опасных сценариев ДТП. Минувшей ночью в аварии на КАД было сразу два таких наезда.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 23 февраля около 1:40 на 78-м километре внешнего кольца (Пушкинский район), перед развязкой с Софийской улицей, «Опель Астра» под управлением 19-летнего водителя врезалась в «Вольво» с полуприцепом в крайнем правом ряду и отлетела в левое силовое ограждение. А после этого мужчина 1995 года рождения на «Митсубиши Лансере», двигаясь в крайнем левом ряду, совершил наезд на пассажира «Астры» – юношу 2001 года рождения (ему 18 или 19 лет). Пешеход получил тяжёлые травмы.

Некоторые подробности добавляют очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Легковушка поймала аквапланирование, её раскрутило, ударилась о фуру, а потом в отбойник. Четверо ребят вышли посмотреть, что да как (в левом ряду). Как итог – в них влетел чувак на 9-м «Лансере». Одного тяжёлого увезли на скорой», – рассказывает Владимир.





За два часа до этого так же, из-за наезда на стоящее транспортное средство, тяжело пострадали двое мужчин в Петергофе. Там БМВ врезался в автобус. Вообще, такие аварии более характерны для скоростных магистралей и междугородних шоссе. 11 февраля на КАД погиб 18-летний юноша: он на БМВ врезался в стоящий слева грузовик дорожников, пытаясь объехать ярко освещённый участок дорожных работ в правом ряду (видео). Вообще, по статистике, на КАД в стоящий автомобиль врезаются не позднее чем через 5–8 минут – «Фонтанка» писала об этом, публикуя большую видеоподборку таких ДТП.



