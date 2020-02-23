Хоккей с заявкой на «Оскар». Команде, потерявшей двух вратарей, помог выиграть заливщик льда

Хоккейный матч между американской «Каролина Харрикейнз» и канадской «Торонто Мэйпл Лифс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля получил кинематографичную развязку. После травм двух основных голкиперов «Харрикейнз» в ворота в качестве срочной замены встал заливщик льда Дэвид Эйрс из Торонто.

До этого матча 42-летний Эйрс никогда не играл на профессиональном уровне, хотя хоккеем увлекался: в сезоне-2014/2015 он участвовал в восьми матчах в канадской любительской лиге из четырёх команд.

Hurricanes legend Dave Ayres



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В матче «Каролина Харрикейнз» он провел на льду 28 минут 41 секунду. За это время он пропустил два гола и отразил восемь, установив рекорд лиги. Он стал самым старшим вратарем в истории НХЛ, одержавшим победу в дебютном матче «регулярки». Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Каролины».





When the lady at the gas station asks why I need so many newspapers ? pic.twitter.com/OeNDyUoLai — ??Sarah Ayres?? (@35Ayres) January 10, 2020

По словам самого Эйрса, вызов на лед стал для него неожиданностью. «Я получил кучу сообщений со словами «выходи», потом ко мне кто-то подошел и сказал: «Ты бы шел переодеваться, выйдешь на лед». Я был немного шокирован, но при этом воодушевлен», – цитирует его сайт НХЛ. При этом, по его словам, особых требований команда не предъявляла. «Просто повеселись. Нам все равно, если ты пропустишь 10 голов», – цитирует Эйрс напутствие коллег, которое, по словам заливщика льда, его успокоило.

A memory we'll all have forever pic.twitter.com/LUxqs8o3Wr — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020

По итогам игры Эйрс был признан первой звездой матча, в раздевалке его встречали овациями. «Харрикейнз» в своем твиттере уже анонсировала выпуск формы с именем Эйрса. Супруга новой хоккейной легенды в той же социальной сети призналась, что скупает газеты со статьями, описывающими звездный час ее мужа.