Хоккей с заявкой на «Оскар». Команде, потерявшей двух вратарей, помог выиграть заливщик льда

Хоккейный матч между американской «Каролина Харрикейнз» и канадской «Торонто Мэйпл Лифс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля получил кинематографичную развязку. После травм двух основных голкиперов «Харрикейнз» в ворота в качестве срочной замены встал заливщик льда Дэвид Эйрс из Торонто.

До этого матча 42-летний Эйрс никогда не играл на профессиональном уровне, хотя хоккеем увлекался: в сезоне-2014/2015 он участвовал в восьми матчах в канадской любительской лиге из четырёх команд.

В матче «Каролина Харрикейнз» он провел на льду 28 минут 41 секунду. За это время он пропустил два гола и отразил восемь, установив рекорд лиги. Он стал самым старшим вратарем в истории НХЛ, одержавшим победу в дебютном матче «регулярки». Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Каролины».

