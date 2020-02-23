Рабочая группа по Конституции определилась, как будет проходить голосование

Как планируется проводить голосование по принятию поправок в Конституцию, пишет 23 февраля РБК. Формулировка вопроса для бюллетеня будет утверждена указом президента. Звучать она будет примерно так: «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?» Выбрать можно будет «да» или «нет», рассказал изданию сопредседатель рабочей группы по поправкам и глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Как уже предупреждали члены рабочей группы, весь блок поправок будет принят одним пакетом и так же вынесен на всероссийское голосование.

Что касается самого голосования, наблюдателей будут назначать Общественная палата и региональные общественные палаты. Точный порядок ещё не определён: голосование будет регламентировано отдельным законом, его детали ещё дорабатываются.

Информирование россиян будет прописано там же. Со дня выхода президентского указа о проведении голосования до дня официального опубликования ЦИК его результатов общероссийские и региональные государственные организации телерадиовещания, редакции общероссийских и региональных государственных печатных изданий должны будут предоставить ЦИК и региональным избиркомам эфирное время и печатную площадь.







