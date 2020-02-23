Выстрел в голову жены стал уголовным делом. Петербуржцу вменяют покушение на убийство

После семейного конфликта с участием пневматического ружья в Красногвардейском районе Петербурга возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 23 февраля.

В отношении горожанина, выстрелившего в голову своей супруге, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Агрессор задержан.

Вечером 21 февраля в квартире на Рижской улице отношения выясняла семейная пара. Муж выстрелил из пневматического ружья жене в голову. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии.







