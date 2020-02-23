Происшествия
В соцсетях подсчитывают снесённое штормом в Петербурге: автомобили поймали рекламный щит и знак
Штормовой ветер добавил хлопот автолюбителям в Петербурге. Не устоявшие под порывами конструкции падали на транспорт. Фото «уценённых» машин очевидцы публикуют в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 23 февраля.
Ветер свалил рекламный щит в Приморском районе. У 133-го дома на улице Савушкина баннер упал на припаркованный ВАЗ.
На Ключевой улице не устоял дорожный знак. Он рухнул на лобовое стекло «Ниссана».
Во дворе на проспекте Ветеранов свалилось дерево. Оно легло аккуратно между транспортом.
Из-за штормового ветра на ночь в Петербурге закрывали дамбу. Накануне на Захарьевской улице порывом оторвало козырёк, отлетевший кусок задел прохожую. Стихия снесла три листа с крыши БДТ на Фонтанке. Не повезло и «Порше» около бань на Удельной.