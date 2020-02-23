В соцсетях подсчитывают снесённое штормом в Петербурге: автомобили поймали рекламный щит и знак

Штормовой ветер добавил хлопот автолюбителям в Петербурге. Не устоявшие под порывами конструкции падали на транспорт. Фото «уценённых» машин очевидцы публикуют в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 23 февраля.

Ветер свалил рекламный щит в Приморском районе. У 133-го дома на улице Савушкина баннер упал на припаркованный ВАЗ.





На Ключевой улице не устоял дорожный знак. Он рухнул на лобовое стекло «Ниссана».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Во дворе на проспекте Ветеранов свалилось дерево. Оно легло аккуратно между транспортом.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Из-за штормового ветра на ночь в Петербурге закрывали дамбу. Накануне на Захарьевской улице порывом оторвало козырёк, отлетевший кусок задел прохожую. Стихия снесла три листа с крыши БДТ на Фонтанке. Не повезло и «Порше» около бань на Удельной.



