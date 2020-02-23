Восемь россиян с Diamond Princess прилетели в Россию. Их поместили в больницу, пообещав все условия и Интернет

Восемь россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, на самолёте МЧС прилетели в Казань. Это семь взрослых и один ребёнок, четверо из них – жители Татарстана, остальные россияне ехать в Россию пока отказались. Всех вернувшихся и вывозивших их специалистов поместили на двухнедельный карантин, все они, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, чувствуют себя хорошо, сообщает 23 февраля РИА «Новости».

«Все они доставлены в отдельные боксы инфекционной больницы, где будут находиться в течение 14 дней», – рассказала пресс-секретарь руководителя Татарстана Лилия Галимова.

У эвакуированных будет обычный распорядок дня с завтраком, обедом и ужином, каждое помещение вентилируется отдельно. Им создадут все необходимые условия, включая доступ в Интернет, сообщила Галимова ТАСС.

В этой больнице побывали глава Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов. «Сегодня мы располагаем инфекционной больницей, которая соответствует всем требованиям и нормам, у нас обученный персонал», – сказал Минниханов. Попова отметила, что Татарстан и Казань демонстрируют очень высокую оперативную готовность к этой непростой ситуации.





Среди восьми вернувшихся – три человека, у которых в Японии был выявлен новый коронавирус. «Заболевание протекает в легкой форме, без выраженных симптомов и осложнений», – цитирует ТАСС Голикову.

Эвакуация осуществлена самолётом Ан-148 МЧС при поддержке МИД России, посольства России в Японии и при участии специалистов Роспотребнадзора, а также российских врачей. Всего на судне находились 24 гражданина РФ. «Члены экипажа и оперативной группы были в специальных защитных костюмах. Сейчас они отдыхают после длительного перелета и в скором времени вернутся домой, где дополнительно пройдут необходимое медицинское обследование», – пояснили ТАСС 23 февраля в пресс-службе МЧС.

В Китае число жертв нового коронавируса возросло до 2442, выздоровели 22 888 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. За сутки были зафиксированы 97 смертей, 2230 человек были выписаны из больницы. Наибольшее число летальных исходов за последние сутки было зарегистрировано в провинции Хубэй – 96 случаев. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР составило 76 936 человек.