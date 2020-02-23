Третий раз за год дамба не дала воде проникнуть в Петербург. Температура снова стремится к рекорду

Затворы дамбы открыли после ночного шторма в Петербурге. Об этом сообщает дирекция комплекса защитных сооружений 23 февраля.

«С начала года предотвращено третье наводнение. По состоянию на 07:52 Кронштадтский корабельный фарватер свободен для прохода судов», — добавили в учреждении.

Как рассказал в фейсбуке синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня в городе на Неве ожидаются кратковременные дожди, ветер порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до +3...+5 градусов. «Температурный фон вновь вплотную подберется к рекордными значениям. Рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня составляет +5,1° и установлен в 1990 году», — отметил он.







