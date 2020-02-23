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Происшествия
23.02.2020 10:04
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BMW стала грудой металла, влетев в стоящий автобус в Петергофе

Два пассажира получили тяжёлые ранения, а виновник аварии не пострадал. На пустом проспекте он врезался в стоящее транспортное средство, это произошло в Петергофе в ночь с 22 на 23 февраля.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, в субботу около 23:50 на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и Правленской улицы, по предварительной информации, мужчина 1988 года рождения на БМВ врезался в стоящий в попутном направлении автобус. Сам водитель не пострадал, а вот два его пассажира – мужчины 1981 и 1988 годов рождения – получили тяжёлые травмы.

BMW стала грудой металла, влетев в стоящий автобус в Петергофе

«Видела, как машина влетела в автобус. Звук ужасный был», – делится впечатлением очевидица Юлия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».


 


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