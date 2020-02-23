Петербургский ветер выбрал автомобиль – «Порше» около бани

«Жертвами» упавших деревьев в Петербурге стали, как это часто бывает, автомобили.

Вечером 22 февраля не повезло двум легковушкам на севере города. У Ярославских бань на Удельной выломанные стволы накрыли Porshe, а на проспекте Культуры, во дворе дома 24, корпус 1, – «КИА», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Ещё одну машину закидало ветвями в Ломоносове – пригороде Петербурга, рассказывают подписчики паблика «Мы ломоносовцы».





В Петербурге и Ленобласти бушует ветер порывами до 25-28 м/с, из-за трёхметровых волн закрыли дамбу.

В Новгородской области из-за шторма нарушено электроснабжение в 45 населённых пунктах, без света остались около 1,5 тысячи человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.



