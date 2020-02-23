Из-за китайца с температурой из уральской больницы выписали всех пациентов

Число заболевших коронавирусом вне Китая, по данным ВОЗ, превысило 1400 человек в 28 странах мира, погибли 11 человек. Учитывая Китай, число заражённых достигло почти 78 тысяч человек. Скончались более 2,3 тысячи человек, вылечились более 21 тысячи пациентов.

Китайские учёные выяснили, что передача COVID-19 от человека к человеку началась ещё в ноябре или в начале декабря прошлого года. В Ухане вирус попал на рынок морепродуктов из другого места (предположительно, там кого-то инфицировал некий «нулевой пациент»), быстро распространился и на самом рынке, а оттуда – по всей стране. Распространение шло как минимум по трём маршрутам. Как сообщает 22 февраля РИА «Новости», к такому выводу специалисты пришли, проанализировав находящиеся в базе данных GISAID EpiFlu геномные данные 93 образцов нового типа коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах, а также источники заражения и пути распространения.

Случаи заражения в других девяти провинциях Китая и 11 странах были в основном напрямую связаны с Уханем. При этом в провинции Гуандун выявлены три возможных источника заражения, в Чунцине и на Тайване — ещё два. В то же время доказано, что у пациентов из Австралии, Франции, Японии и США было как минимум два источника заражения. Ранее учёные выяснили, что коронавирус может передаваться ещё до того, как у человека появились симптомы.





Тем временем на Урале – в городе Богданович Свердловской области – из-за китайца с высокой температурой из больницы выписали всех пациентов, пишет URA.RU.

«Его положили в отдельный бокс и взяли все анализы», — уточняется в официальном сообществе профсоюзной организации «Альянс врачей» «ВКонтакте». Всех больных, проходивших лечение в стационаре отделения, выписали, пообещав им, что врачи будут осматривать их на дому.

Как сообщил изданию источник в Министерстве здравоохранения Свердловской области, утром в инфекционное отделение действительно доставили китайца. На момент госпитализации у него была температура 37 градусов, а позже снизилась до нормальной.



