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23.02.2020 00:45
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Петербурженке, которой «не повезло в любви» в США, дали 2,5 года. Она призналась в отмывании денег мужа

Федеральный суд в пригороде Вашингтона Александрии (штат Вирджиния, США) приговорил гражданку России Миру Тэраду, в девичестве Оксану Вовк, к тюремному заключению на 2,5 года. Об этом 22 февраля сообщает ТАСС.

Мира-Оксана – петербурженка. В октябре 2019 года она, сидя в тюрьме в США, рассказала «Фонтанке» свою историю. На тот момент она не признавала вину. Теперь же, как говорится в сообщении ТАСС, она призналась в отмывании средств по делу о контрабанде наркотиков. Признав себя виновной в сговоре с целью отмывания денег, она избежала значительно более серьезного обвинения в контрабанде наркотиков.

На суде она зачитала последнее слово, подчеркнув, что признает свою ответственность и раскаивается. По словам Миры, она находилась под влиянием своего бывшего мужа – гражданина США Алета Тэрады. Он обвиняется в сбыте наркотиков, в ноябре 2019 года его отправили из Петербурга в США. В браке женщина, по словам защитника, подвергалась насилию со стороны мужа: он унижал её, избивал, применял электрошокер, ранил из огнестрельного оружия, запрещал пользоваться мобильным телефоном. Как сказал на суде адвокат, «к сожалению, Оксане не повезло в любви».

Обвинение требовало приговорить её к 3 годам и 10 месяцам тюремного заключения, но судья ограничил срок двумя с половиной годами. Те шесть месяцев, которые Тэрада провела в заключении в Финляндии, учтены. Как раз в Финляндии, напомним, её задержали по спискам Интерпола, когда она вместе с матерью собиралась лететь в Испанию, а оттуда экстрадировали в США. Ей также должны засчитать восемь месяцев, отбытых в заключении в США.


Кроме того, судья решил, что Мира Тэрада должна будет выплатить штраф в размере 100 долларов, а также компенсировать ущерб в размере 78,3 тысячи долларов. Адвокат россиянки Джеффри Циммерман пояснил, что компенсация является формальностью, и Тэрада не будет выплачивать эту сумму: «У неё нет никаких денег, это просто часть процедуры».

Россиянка может выйти из американской тюрьмы летом 2021 года (если уменьшат срок за хорошее поведение), после этого она будет депортирована в Россию. Апелляция подаваться не будет, так как Тэрада признала свою вину.

Фото из архива семьи Оксаны Вовк, предоставленное «Фонтанке».
Фото из архива семьи Оксаны Вовк, предоставленное «Фонтанке».

Справка:

Мира Тэрада 1988 года рождения была задержана 15 декабря 2018 года пограничной службой Финляндии в аэропорту Вантаа в Хельсинки, она следовала из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию. Задержание было произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей. Американская сторона обвиняла ее в том, что в период проживания в США с 2013 по 2016 год она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. 20 июня 2019 года Тэрада была экстрадирована в США.

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