Александр Овечкин забил 700-ю шайбу в НХЛ, Washington Capitals показывает гол

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин 22 февраля забросил юбилейную шайбу в гостевой игре с «Нью-Джерси Дэвилз». Он – восьмой игрок в истории НХЛ, которому удалось забить столько голов, до седьмого места ему нужно забросить ещё восемь шайб.

Washington Capitals в своём Twitter показывает гол.

В текущем сезоне на счёту Овечкина 42 заброшенные шайбы, он занимает третье место в списке лучших снайперов НХЛ после форвардов «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс» Давида Пастрняка и Остона Мэттьюса, у которых по 43 гола, напоминает РБК. Всего в НХЛ хоккеист забросил 700 шайб и сделал 570 результативных передач.





Контракт 34-летнего россиянина с «Вашингтоном» рассчитан до 2021 года, его зарплата составляет 9,53 миллиона долларов в год.



