Александр Овечкин забил 700-ю шайбу в НХЛ, Washington Capitals показывает гол

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин 22 февраля забросил юбилейную шайбу в гостевой игре с «Нью-Джерси Дэвилз». Он – восьмой игрок в истории НХЛ, которому удалось забить столько голов, до седьмого места ему нужно забросить ещё восемь шайб.

Washington Capitals в своём Twitter показывает гол.

