Климатолог рассказал, каким может быть лето после аномально тёплой зимы

Необычная зима в России не должна повлечь за собой температурных рекордов летом – такая закономерность подтверждена многолетними данными. Об этом сообщает 22 февраля URA.RU со ссылкой на слова сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрея Киселёва.

По мнению климатолога, температура летом 2020 года будет средней или чуть ниже средней.

«Ожидать того, что предстоящее лето будет жарким, не приходится. Скорее всего, природа постарается немного выровнять ситуацию, чтобы не было большого скачка средних температур. Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена», – отметил Киселёв.

Неприятными последствиями для сельского хозяйства чревато то, что зима в России, и в Северо-Западном регионе в частности, выдалась бесснежной. Из-за этого почва весной не будет достаточно увлажнена, и при резких заморозках растения могут погибнуть.





Кроме того, напоминает издание, тёплая зима (отклонения от температурной нормы составили по России около 25-28 градусов) может привести к сокращению популяции комаров, птиц и речной рыбы.



