Квентин Тарантино стал отцом

У 56-летнего американского режиссёра Квентина Тарантино и 36-летней израильской певицы Даниэлы Пик родился мальчик, сообщают 22 февраля «Вести Израиля». Малыш появился на свет в больнице в Тель-Авиве.

Тарантино и Пик познакомились в 2009 году на светском приёме во время визита режиссёра в Израиль в рамках мирового рекламного тура фильма «Бесславные ублюдки». Они поженились в ноябре 2018 года, для обоих это первый брак.

В январе Тарантино рассказывал израильскому изданию о своей жизни в этой стране.

«Моя жизнь здесь прекрасна. Даниэла дома, и это замечательно. Мы ждём ребенка, супруга на седьмом небе от счастья. А я счастлив только от одного взгляда на нее. Днем я в кабинете, пишу книгу, Даниэла готовит обед. Потом мы вместе кушаем. Вечером ужинаем, потом смотрим что-то или еще чем-то занимаемся. Потом идем спать. Иногда я возвращаюсь в кабинет, немного пишу и иду в спальню к супруге. Знаете, я живу обычной жизнью, которой у меня никогда не было. Такой обычной и настоящей жизнью. И я счастлив», – сказал режиссёр.







