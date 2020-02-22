В кювет на Мурманском шоссе съехала «Шевроле Нива» с мёртвым водителем

Три смертельных ДТП случилось в Ленинградской области вечером 22 февраля. Скончались три водителя, один не из-за ДТП, а также пешеход.

Около 18 часов на 91-м километре автодороги «Кола» (Мурманское шоссе) в Кировском районе области «Шевроле Нива» съехала в левый кювет и опрокинулась, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области. По предварительной информации, 61-летний мужчина, находившийся за рулём, скончался до ДТП из-за остановки сердца.

Около 18:50 на 632-м километре трассы М-10 «Россия» столкнулись встречные легковые машины. Как уже писала «Фонтанка», погибли оба водителя, пострадали дети.

Около 20:45 под Гатчиной, на 7-м километре подъезда №1 к поселку Тайцы 72-летний мужчина с 40-летним стажем на автомобиле SsangYong, по предварительной информации УГИБДД, вне зоны пешеходного перехода сбил мужчину лет 50 на вид, который шёл по проезжей части в попутном направлении. Пешеход скончался на месте.







