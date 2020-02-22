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Общество
22.02.2020 22:29
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Остается надежда на яд. Петербуржец арестован за убийство, которого не было

Следствие на 99% уверено, что похоронивший свою мать в бочке Алексей Толчин непричастен к ее гибели, но все равно затащило его в СИЗО. «За аморальное поведение так не наказывают», - считают адвокаты.

Остается надежда на яд. Петербуржец арестован за убийство, которого не было

Christine Schmidt/Pixabay

Невский районный суд Петербурга арестовал Толчина по делу об убийстве и побеге из-под стражи. Это нонсенс. По состоянию на вечер 22 февраля юридически не существует ни убийства, ни побега. Призрачный шанс у следствия остается на то, что женщину отравили.

По версии следствия, 41-летний петербуржец Толчин убил престарелую мать, затолкал ее в двухсотлитровую бочку и нанял экскаваторщика, чтобы закопать тело во Всеволожском районе. Экскаваторщик заметил труп под крышкой и позвонил в полицию. Прошло четыре дня. В версии следствия нет способа убийства, времени, места и иных необходимых компонентов.

По данным «Фонтанки», судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины носит ненасильственный характер. Пока еще не готово исследование на наличие ядов в тканях трупа, и следователи СК якобы ждут и молятся, в надежде на положительные результаты. Молятся – потому что не верят.

Алексей Толчин уверяет, что мать не убивал. Она долго болела, часто ходила по врачам. В вечер смерти начала задыхаться, он растерялся, а когда померла – совсем испугался и сделал то, что сделал.


«С учетом обстоятельств обнаружения трупа, мер по его сокрытию имеются основания полагать, что смерть потерпевшей носит насильственный характер», – ретранслирует догадки следствия объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В Невский суд следователи 22 февраля так и приехали – с предположениями.

По большому счету, говорит адвокат Александр Карпов, защищающий подозреваемого, на данный момент вообще не должно быть никакого уголовного дела.

«Я не знаю, почему его возбудили, – говорит он. – Были только труп в бочке и общественный резонанс. Следствие вполне могло ограничиться проверкой и в ее рамках дождаться выводов о причинах смерти».

Адвокат Сергей Лукьянов соглашается с коллегой:

«Не установлено даже событие преступления – насильственная смерть. Поэтому излишне говорить об обоснованности подозрений, что сын потерпевшей к чему-то противозаконному причастен. Преступления как такового еще нет», – прокомментировал он «Фонтанке».

По словам Лукьянова, следователь не связан заключением судебно-медицинского эксперта, поэтому автоматически прекращать дело он не обязан.


«Он может назначить дополнительную экспертизу. Но если в итоге признаков насильственной смерти не обнаружено, то дело должно быть прекращено, – считает адвокат. – Поступок, безусловно, аморальный, но уголовно не наказуемый».

Надругательство над телом умершего Толчину тоже не вменить. Он не имел умысла на осквернение трупа матери.

В отношении петербуржца возбуждено еще одно уголовное дело – по статье 313 УК «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении». Его перспектива также туманна. К тому моменту, когда Толчин покинул здание следственного отдела СК Невского района, ему еще не избрали меру пресечения, поэтому его отлучку диспозиция статьи не позволяет считать побегом.

Если надежда на яд не оправдается, Толчина придется выпускать.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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