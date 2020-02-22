Смольный обещает новые сады и школы Приморскому району, а жители переживают, что не поделились ещё одной проблемой

До конца года в Приморском районе будут сданы две новые школы и три «проблемных» детских сада, сообщает пресс-служба администрации губернатора 22 февраля после объезда строек Александром Бегловым. В то же время жители района сетуют, что не смогли обратить его внимание на ещё одну проблему – угрозу застройки участка парка 300-летия.

По данным Смольного, в 2020 году инвестор завершит строительство школы на 1100 мест в ЖК «Чистое небо» на Комендантском проспекте. Еще одну школу на 550 мест, возводимую на средства горбюджета, планируется открыть в квартале 56 АБ Северо-Приморской части. Один из «проблемных» детских садов строится в ЖК «Золотая Гавань», два других – на Суздальское шоссе (участки 14 и 15).

Приезд главы города чувствовался последние несколько дней, рассказывают местные жители в соцсетях. Подрядчики ЖК «Золотая Гавань» работали круглосуточно, подготавливая строительную площадку к визиту. Некоторые жители квартала вышли на встречу к губернатору с надеждой обратить его внимание на ещё один вопрос – экологический. Их беспокоит угроза застройки участка парка 300-летия на побережье Финского залива напротив квартала. Но встреча не состоялась, переживают горожане.







