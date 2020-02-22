«Держи, сынок. Эта самая яркая». ЗВО показал, из чего рождается салют

Пресс-служба ЗВО

Отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа 22 февраля зарядил салютные установки для празднования Дня защитника Отечества. Как выглядят снаряды и установки, показала пресс-служба ЗВО.

На фотографиях видно, как бережно укладывают праздничные «снаряды» по местам: полковник по-отечески объясняет молодому солдату, как правильно с ними обращаться. «Военнослужащие осуществили заряжание свыше 10 тыс. фейерверочных изделий 80 видов расцветки и калибров. Они обеспечат максимальную расцветку фейерверка, купола которого будут иметь диаметр до 300 метров, а высота подъема превысит 500 метров», – отмечается в сообщении.

Каждая салютная установка состоит из шести модулей различного калибра – от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение позволяет моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин. Дивизион укомплектован 72 салютными установками 2А85 на базе грузовых КАМАЗов.

23 февраля орудия и салютные установки в сопровождении военной автомобильной инспекции прибудут на 16 огневых позиций в Москве, главной из которых станет Поклонная гора. Салют начнётся в 21 час.



