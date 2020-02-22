Порыбачили у берега. В озере под Выборгом утонули три человека

Троих человек не выдержал лёд в Выборгском районе Ленобласти. Рыбаки не успели далеко отойти от суши, но спасти их не удалось.

Как пишет 47news, 22 февраля около половины второго дня спасателям поступила информация о тонущих людях в озере Вишневское у поселка Красносельское. По словам очевидцев, рыбаки находились в сотне метров от берега.

На место выехал Северо-Западный поисково-спасательный отряд и аварийно-спасательное формирование Выборга, задействованы было восемь человек и четыре единицы техники. Спасатели вытащили из воды троих погибших мужчин.





В Петербурге, напомним, запрет выхода на лёд действует до 15 апреля.



