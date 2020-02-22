Биатлонист Логинов, которого обыскали в Италии, заговорил об уходе из спорта

Лидер сборной России по биатлону 28-летний Александр Логинов задумывается об уходе из спорта из-за постоянных нападок. Об этом он заявил 22 февраля после окончания эстафеты на чемпионате мира в итальянском Антхольце, в которой мужская команда заняла четвертое место, передаёт ТАСС.

Сегодня утром, напомним, итальянская полиция провела обыск в его гостиничном номере и изъяла компьютер, мобильный телефон и другие личные вещи.

«Сейчас я уже ничему не удивляюсь. Видимо, этим действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать. Я уже не молодею, может, кому-то от этого станет комфортнее», — сказал Логинов.

Также обыски прошли в номере личного тренера спортсмена Александра Касперовича, против него IBU открыл дело по обвинению в использовании поддельной аккредитации. Логинова и Касперовича доставили в полицию, пишет «Чемпионат».





«Буквально подошёл на старт, потому что надо было корректировать стрельбу, ход гонки. Я извинился. Говорю: «Да, извиняюсь за нарушение». Мне предложили объясниться в IBU. Говорю им: «Нет вопросов, готов объясниться и извиниться». Я действительно извиняюсь за этот поступок, нельзя мне было там находиться. В дальнейшем находился уже в зоне, где положено находиться», — сказал Касперович в эфире Первого канала.

По словам президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева, Международный союз биатлонистов (IBU) подозревает Логинова в употреблении запрещённых препаратов.

«Из меня пытаются сделать какое-то животное. Я никогда не употреблял допинг, ни раньше, ни сейчас. Я в прямом эфире говорю об этом, – цитирует слова спортсмена «Матч ТВ». – Я могу подтвердить, что презираю допинг. Никогда его не употреблял и не употребляю, и не собираюсь употреблять».

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на слова Логинова о возможном завершении карьеры.

«Логинов — живой человек, ему присущи эмоции, как и любому. Сейчас нужно дождаться окончания чемпионата мира, успокоиться, проанализировать ситуацию. Не надо принимать никаких решений на эмоциях, это зло. Сейчас все стараются аккуратно Сашу успокоить. Если он сдастся, эти негодяи добьются своего. Они к этому и ведут. Если Логинов закончит карьеру, они будут торжествовать. Нельзя доставлять им такого удовольствия. Думаю, всё будет нормально. Нервами Логинова вообще можно восхищаться. Ему приходится пройти через такое, чего не пожелаешь ни спортсмену, ни простому человеку. Он держит удар стойко и достойно», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

На прошлой неделе после победы в спринте на чемпионате мира в Антхольце Логинов подвергся жёсткой критике со стороны других биатлонистов. Олимпийские чемпионы швед Себастьян Самуэльссон и норвежец Тарьей Бё назвали несправедливым участие в первенстве спортсменов, пойманных на допинге.