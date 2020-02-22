Ветер в Петербурге зловеще раскачивает кабинку колеса обозрения и валит деревья

Штормовой ветер в Петербурге лишил покоя субботу, 22 февраля. Хроники нанесённого стихией ущерба горожане ведут в социальных сетях.

Ветер повалил дерево на улице Нахимова на Васильевском острове, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

В Зеленогорске горожанка сняла на видео опасно качающуюся кабинку на колесе обозрения. Аттракцион из-за ветра не принимал посетителей. Так как соседние кабинки не были столь подвижны, то возникло подозрение, что у качающейся могли расшататься крепления.





На проспекте Героев, 26, что рядом с Финским заливом, накренился светофор, сообщают в той же группе.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На Захарьевской улице ветер сорвал козырёк у кофейного ларька, конструкция задела прохожую. Из-за шторма сегодня закрыли дамбу.

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