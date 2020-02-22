В Петербурге арестован главный инженер ГУПа, его подозревают в корыстном списании долгов по коммуналке

Выборгский районный суд Петербурга взял под стражу главного инженера ГУП «Прогресс» Юрия Бурова. Решение вынесено 22 февраля.

Бурова обвиняют в получении взятки. По версии следствия, накануне главный инженер у себя в кабинете получил сумму в 120 тысяч рублей. За вознаграждение он обещал списать долги по коммунальным платежам без их фактического погашения. Речь шла о коммерческом помещении в доме 25 на Удельном проспекте.

Буров просил домашний арест или подписку о невыезде, пояснил, что готов давать признательные показания. Однако суд арестовал его сроком до 20 апреля.







