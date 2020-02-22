В лобовом столкновении на М-10 под Петербургом погибли водители, ранены дети

Смертельное ДТП произошло вечером 22 февраля на Московском шоссе (федеральная автодорога М-10 «Россия») в Тосненском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, около 18:50 на 632-м километре трассы столкнулись встречные «Шкода Октавия» и «Ниссан Альмера». По предварительной версии, женщина на «Шкоде» выехала на встречную полосу и ударила «Ниссан», за рулём которого был мужчина.

Оба водителя скончались. Раненых трое. В «Шкоде» девочка получила тяжёлые травмы, мальчик – травмы средней степени тяжести. Оба находились в детских удерживающих устройствах. Мужчина-пассажир «Ниссана» госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Личности пострадавших устанавливаются.





В группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб» сообщается, что пострадавшие мальчик и девочка, предположительно, дети погибшей женщины.



