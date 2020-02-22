В Петербурге погода разогнала митинг в поддержку дела «Сети». В Сети спорят из-за публикации «Медузы»

В Екатерингофском парке 22 февраля прошел митинг в поддержку фигурантов дела запрещенной и признанной в России террористической организации «Сеть». Плохая погода разогнала собравшихся людей досрочно, передает корреспондент «Фонтанки». Митинг прошел без конфликтных ситуаций, главное обсуждение развернулось в Интернете, где пользователи спорят о материале «Медузы», вышедшем накануне заседания суда по делу петербургских фигурантов дела.

По оценке «Фонтанки», в акции приняли участие порядка 300 человек. Над головами порывы ветра развевали флаги Революционного коммунистического союза молодежи, леворадикального «Левого фронта», Объединенной коммунистической партии, Национально-патриотического союза России. На митинг пришли и выступили депутаты Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, Борис Вишневский, Надежда Тихонова. Со сцены говорили о недопустимости пыток сотрудниками силовых ведомств, толпа скандировала: «Нет государственному терроризму», «Нет пыткам» и требовала свободу всем политическим заключенным в России.

Участник кампании в поддержку фигурантов дела Евгения Кулакова зачитала обращение Виктора Филинкова из СИЗО. «Руководство всей этой организации (а я уверен, что действия организованы) – они не понимают, что устраивают такие тотальные представления, где не могут выдать ответной, а по сути даже никакой реплики. [Это] просто опасно в XXI веке, веке гласности, сейчас, когда каждый может сам составить впечатление о происходящем. Люди, принимающие решения, люди с властью, отнимают будущее у всех нас, а не только у ребят в Пензе», – отмечается в обращении Филинкова.





Вишневский, выступая со сцены, сообщил, что в настоящее время под требованием пересмотра дела запрещённой «Сети» подписались уже 154 депутата Петербурга. Ранее в поддержку фигурантов организованно высказывались деятели культуры, книготорговцы, политики, правозащитники.

«Считаю, что дело «Сети» было сфабриковано известно кем, организацией... Но я считаю, что по таким делам молчать просто нельзя», – прокомментировал гражданский активист Александр Кореньков, который стоял с плакатом. Он признался, что не успел ознакомиться с текстом «Медузы» о возможной причастности пензенских фигурантов к убийству. «Даже если я не разделяю взглядов людей, считаю, что сажать людей на такие сроки по выдуманному делу нельзя», – добавил он.

Отец петербургского фигуранта Юлия Бояршинова Николай успел прочитать вызвавший резонанс материал «Медузы», но пояснил, что никаких доказательств версии в материале не приводится. «Да, читал. Это очень странно. Нет никаких доказательств... Это даже не журналистское расследование. К сожалению, те органы, которые должны этим [расследованием] заниматься, этим не занимаются», – прокомментировал он.

Активист «Российского социалистического движения» Наталия Сивохина принесла с собой поделку. На просьбу пояснить, что это, она ответила: «Это плод любви какого-то бравого сотрудника спецслужб и морских обитателей (намек на издание «Медуза». – Прим. ред.). Очень халтурно сделанный текст, и называть его расследованием странно. Это некие скрины переписки, и доверия к этой публикации никакого. Понятно, что это не новая информация, а попытка очернить людей», – пояснила она, добавив, что говорит от себя лично.

Накануне заседания суда в Петербурге по делу «Сети» издание «Медуза» выпустило материал о возможной причастности пензенских фигурантов дела к убийству Артема Дорофеева под Рязанью, а также об участии пензенских осужденных в наркоторговле. Материал строится на рассказе Ильи, знакомого петербургских фигурантов дела «Сети», который проводил собственное расследование вместе с Александрой Аксеновой, супругой петербургского фигуранта Виктора Филинкова. «Есть такая [удивительная] история: в Пензе пошли то ли трое, то ли четверо человек в лес выживать, а вышли только двое. Через некоторое время одного из пропавших нашли мертвым», – цитирует издание собеседника.

Речь о пропаже Артема Дорофеева и его подруги Кати Левченко в апреле 2017 года. Тело молодого человека со следами насильственной смерти позднее в ноябре того же года обнаружил охотник, судьба девушки не известна до сих пор. При этом издание приводит слова антифашиста Алексея Полтовца, который утверждает, что девушку также убили, а ее тело закопано в ста метрах от места, где нашли Дорофеева. При этом убийцей Полтавец называет Максима Иванкина. «Иванкин убил и похоронил Катю не более чем в ста метрах от того места, где нашли тело Артема», – утверждает Полтавец, но подчеркивает, что точного места убийства не видел. По словам Полтавца, «Артему сначала выстрелили в лицо картечью из обреза карабина «Сайга» 12-го калибра. Он оставался жив, и ему перерезали сонную артерию». Оружие было легально куплено и оформлено на Иванкина еще до побега, пишет «Медуза». По информации издания, ФСБ знала об убийстве, но не передала материалы в Следственный комитет. Материал заканчивается анонсом продолжения и обещанием, что «в ближайшее время «Медуза» опубликует развернутый материал о версии Полтавца, детали которой нуждаются в тщательной проверке».





Публикацию активно обсуждают в Интернете. Основная претензия, которую предъявляют изданию, – необоснованная заявка на «расследование», тогда как в материале не приводится доказательств версии Полтавца, а также неподходящее время публикации – за три дня до заседания суда в Петербурге.