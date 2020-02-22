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Общество
22.02.2020 19:28
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СМИ: Госдеп обвинил Россию в создании фейков о коронавирусе. Тем временем заболела женщина, отпущенная с Diamond Princess

В Госдепе США считают, что Россия через соцсети ведёт координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе. Таким образом Россия якобы пытается скомпрометировать Вашингтон, продвигает теории, что за вспышкой COVID-19 стоят США. Поэтому госдепартамент будет искать дезинформацию и бороться с фальшивыми аккаунтами в Twitter, Facebook и Instagram, пишет 22 февраля РИА Новости со ссылкой на «Франс Пресс».

«Намерение России – посеять раздор и нанести ущерб американским институтам и союзам изнутри, в том числе с помощью тайных и насильственных кампаний, оказывающих пагубное влияние», – цитирует агентство и.о. заместителя госсекретаря по Европе и Евразии Филипа Рикера.

Тем временем коронавирус нашли у пенсионерки из Японии, которая 19 февраля покинула круизный лайнер Diamond Princess, стоявший на карантине в порту Иокогамы, сообщает 22 февраля ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. Женщина пожаловалась на плохое самочувствие и сильный жар, когда уже сошла на берег. После комплексного осмотра медики поставили диагноз.

Вирус найден и у эвакуированных с лайнера 25 иностранцев: 18 граждан США, шести жителей Австралии и у одного израильтянина. При этом сегодня стало известно о том, что 23 пассажира Diamond Princess (19 японских граждан и четыре иностранных) сошли на берег после истечения 14-дневного карантина без проверки на коронавирус. «Мы связались с ними, чтобы они прошли проверку. Это наша ошибка, мы глубоко о ней сожалеем и надеемся, что такое больше не повторится», – приводит ТАСС слова министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.


Сегодня же о ситуации с заболеваемостью рассказал президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана, передаёт РИА Новости. Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек. 39 человек проживают в Ломбардии, к югу от города Лоди, 12 человек – в соседней области Венето. По словам асессора по вопросам здравоохранения Ломбардии Джулио Галлеры, «в настоящее время ситуации пандемии в области нет», как и оснований для введения особых мер по всей Ломбардии.

В пятницу в городе Падуя (область Венето) был зафиксирован первый в Италии случай гибели человека в результате заражения коронавирусом. В местной больнице скончался 78-летний мужчина. В начале февраля он ужинал с другом, который только что вернулся из поездки в Китай. Примечательно, что тест на коронавирус, сделанный другу, дал отрицательный результат.

Справка:

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. В Китае зарегистрировано более 2,3 тысячи случаев смерти от коронавируса. Число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, с декабря прошлого года превысило 76 тысяч человек. Лайнер Diamond Princess попал на карантин 5 февраля после того, как у пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус. Всего на борту находились около 3,7 тысяч человек. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 пассажиров, в том числе у трёх россиян. В центре по контролю и профилактике заболеваний рассказали, что у некоторых пациентов нет никаких симптомов заболевания, а у других имеются незначительные симптомы.

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