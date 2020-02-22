«Никто из полицейских не рисковал поднять». У детского сада на Софийской нашли гранату

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Подозрительный объект заметили прохожие во Фрунзенском районе Петербурга 22 февраля. О гранате у детского садика на Софийской, 53, очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Взрывоопасный предмет оградили сигнальными лентами. По словам горожан, граната «выглядела, как настоящая, и никто из полицейских не рисковал поднять ее».





По данным «Фонтанки», при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это остатки петарды. Опасности они не представляли.



