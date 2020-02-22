Шнуров со дна. Лидер «Ленинграда» объяснил, почему занялся политикой

Музыкант Сергей Шнуров пообещал сделать страну лучше в статусе политического деятеля и доказать, что на дне тоже обитают приличные люди. Видами на будущее России член Партии Роста поделился в эфире программы «Центральное телевидение», сообщает 22 февраля НТВ.

«Политика сама пришла ко мне, постучала в двери. Ввиду того, что я вел острополитический блог в Instagram, я вынужден был смотреть на эти наши политические физиономии. И в один момент мне показалось – может быть, самонадеянно, – что я могу этим людям объяснить, что нашу страну можно сделать лучше», – заявил Шнуров.

Он считает, что видел жизнь, поднялся со дна и может помочь окружающим и «сделать классно».

«И на том дне, откуда я приплыл к вам, достаточно много хороших приличных людей. Так давайте же оторвемся от дна и всплывем наконец-то», – предложил музыкант в эфире программы.





Шнуров пообещал спеть песню «Выборы», когда сам станет кандидатом. Текст менять он не собирается.

На фоне новостей о вступлении лидера «Ленинграда» в партию СМИ обратили внимание на то, что он зачистил Instagram от критики властей.



