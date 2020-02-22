Происшествия
В центре Петербурга ветер сорвал козырёк с кофейного ларька. Конструкция упала на прохожую
Сорванный ветром козырёк в центре Петербурга отправил прохожую в больницу 22 февраля. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе администрации Центрального района.
Порыв ветра лишил козырька из оргалита кофейный павильон, расположенный у дома 27 по Захарьевской улице. Оторвавшаяся конструкция задела молодую девушку. Пострадавшую госпитализировали. Подробности о её состоянии пока не известны.
Сегодня из-за штормового ветра в Петербурге закрыта дамба.