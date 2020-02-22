Пьяной ездой человека, похожего на зампреда Беспалова, заинтересовалось правительство Пензенской области

Правительство Пензенской области внимательное изучило видео ночной стычки на заснеженной трассе, главным героем которого мог быть вице-премьер Валерий Беспалов. Просмотр записи закончился проверкой.

Как пишет 22 февраля РИА Новости, пензенские власти начали расследование информации о том, что человек, похожий на заместителя председателя правительства, устроил конфликт с сотрудниками ГИБДД. Такие данные агентство приводит со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дину Черемушкину.

Ранее СМИ Пензенской области сообщили, что дежурившие на заснеженной трассе работники дорожной полиции в ночи остановили автомобиль, водитель и пассажир которого имели признаки алкогольного опьянения. Мужчина, находящийся в салоне, мог оказаться зампредом Беспаловым. Его спутницей была девушка по имени Екатерина. Последнюю проводили в патрульную машину. В отношении неё составили протокол и попросили пройти освидетельствование на алкотестере. Однако она не стала этого делать и вышла на улицу. В этот момент человек, похожий на вице-премьера, на повышенных тонах потребовал у одного из полицейских представиться и попытался встать между ним и девушкой. После предупреждении о возможном задержании мужчина отступил.







