Самый известный срочник России оказался в СИЗО Петербурга. Чтобы попасть в армию, он победил крайнюю степень ожирения, а погорел на чужой бизнес-войне

В Петербурге за поджог чужого «Мерседеса» арестован 27-летний Гаспар Казарян, которого прославило безудержное желание попасть в российскую армию. Меру пресечения Казаряну избирали 22 февраля в Красногвардейском райсуде. Следствие настояло на отправке фигуранта дела об уничтожении чужого имущества в СИЗО.

Неизвестные подожгли автомобиль «Мерседес» во дворе жилого дома на проспекте Шаумяна рано утром 19 февраля. Через пару дней задержали 21-летнего Виктора Петрова и Казаряна. По версии следствия, подозреваемые выследили постоянное место стоянки «Мерседеса». Казарян на «Ситроене» (мобильная кофейня) подвез Петрова к парковке, передал ему канистру с бензином и указал на жертву. Петров исполнил.

«Мерседес» принадлежит 42-летней женщине-стилисту. В разговоре с «Фонтанкой» она сообщила, что задержанные лица ей незнакомы. Предположить мотив преступления специалист не смогла: «Даже не знаю, откуда ветер дует».

Сожженным автомобилем по генеральной доверенности пользовался 49-летний предприниматель, бывший гендиректор компании «Прогресс» Антон Ромачев. Парковка на Шаумяна находится чуть ближе к его дому на Таллинской улице, чем к дому хозяйки на Заневском.





В прошлом году компанию Ромачева признали банкротом по иску другой фирмы – «СУ 13 Трест 32», которую возглавляет Хачик Овсепян. Из картотеки арбитражных дел и банка исполнительных производств следует, что бизнесмен Овсепян с 2017 года безуспешно пытался взыскать с бизнесмена Ромачева пять миллионов рублей. Личные долги как физлица у Ромачева перед другими петербуржцами тоже имеются – на сумму свыше трех миллионов рублей. Еще несколько исполнительных производств закрыты в связи с отсутствием у Ромачева имущества. Обратить взыскание на «Мерседес», например, приставы не могли, так как он не принадлежал пользователю-должнику.

У Гаспара Казаряна, который считается организатором поджога, собственного бизнеса нет. Его заработок – кофе на колесах, а главный жизненный актив – служба в армии. В 2010 году Казаряна признали негодным к военной службе из-за крайней степени ожирения. При невысоком росте он весил 124 килограмма. Молодой человек сел на жесткую диету и через два года вписался в допустимый вес. Служил Казарян в городе Острогожск Воронежской области, его присягу и армейский путь отслеживала федеральная пресса.



