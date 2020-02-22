Возле Кремля задержали участников акции в честь дня рождения фигуранта «московского дела»

В российской столице 22 февраля прошли задержания участников акции в честь 35-летия осуждённого активиста Константина Котова. Об этом сообщила «Новая газета».

Как пишет издание, в автозак отправились семь человек, которые пришли на Большой Москворецкий мост, чтобы выпустить в небо шары цветов российского триколора на фоне Кремля.

По информации одного из корреспондентов «Новой газеты», который присутствовал на акции, причиной задержания её участников могла стать проверка документов и якобы поддельная пресс-карта журналиста проекта Sota.Vision Дениса Стяжкина.

Аналогичные акции сегодня состоялись в местах прежних задержаний осуждённого активиста: у памятника Высоцкому на Страстном бульваре, на пересечении Театрального проезда и Неглинной улицы, возле памятника Ломоносова у главного здания МГУ и на площади Ильинские ворота. С этих локаций, по последним данным, в полицию отправились ещё девять человек.

Напомним, прошлой осенью Константина Котова приговорили к четырем годам колонии по уголовной статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту, но Верховный суд отказался это делать, сославшись на то, что адвокаты осуждённого обратились в ненадлежащую инстанцию. В начале февраля этого года замгенпрокурора внес во Второй кассационный суд представление о снижении срока фигуранту «московского дела». Если оно будет удовлетворено, то выйти из колонии мужчина сможет к лету.



