Петербургу угрожают трёхметровые волны с Финского залива. Затворы дамбы закрыли

Из-за штормового ветра и повышения уровня воды в Петербурге закрывают дамбу. Об этом рассказали в Дирекции комплекса защитных сооружений 22 февраля.

Изоляция акватории Невской губы от Финского залива продлится с 17:00 до 9:00 23 февраля. «Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено по распоряжению капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» в 16:00. Движение судов будет восстановлено после открытия затвора судопропускного сооружения С-1», — добавили в дирекции.

К 17:30 уровень воды у Горного института составляет 93 сантиметра. Критическим значением является превышение порога в 161 сантиметр.





Согласно прогнозу синоптиков, ночью и утром 23 февраля в Петербурге ожидается ветер порывами до 25-28 м/с. Высота волны в восточной части Финского залива составит 2,5-3,5 метра.



