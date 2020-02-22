Песков о поручениях Путина по борьбе с ВИЧ: Никогда не слышал об этом

В Кремле прокомментировали информацию о перечне поручений президента России Владимира Путина по борьбе с ВИЧ, о котором ранее сообщили СМИ. Слова его официального представителя 22 февраля приводит РИА Новости.

«Никогда не слышал об этом», — заявил агентству пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в распоряжение редакции издания попал перечень поручений президента по противодействию ВИЧ. В нём говорилось о том, что лидер страны потребовал подготовить новую госстратегию по противодействию распространению вируса иммунодефицита человека до 2030 года, в том числе ориентируясь на рекомендации ВОЗ.

Среди последних, например, начало лечения антиретровирусными препаратами сразу после постановки диагноза, тогда как в России медикаменты долгое время предоставляли только после ухудшения состояния пациента.





Ситуация с распространением ВИЧ в России актуализировалась после выхода посвящённого проблеме фильма журналиста и YouTube-блогера Юрия Дудя. Видео, опубликованное в Сети, к настоящему времени посмотрели 14 миллионов человек. Среди них были не только простые жители страны, но и представители власти, например председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. После появления информации о поручениях Путина по ВИЧ в своём аккаунте в Twitter он заявил, что надеется на изменение ситуации с распространением вируса иммунодефицита человека, назвав её нынешнее состояние «критическим».

Все больше внимания к вопросу лечения ВИЧ. Есть надежда, что усилий по преодолению критической ситуации в России будет все больше. https://t.co/lVe9hOeBwm — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) February 22, 2020



