Арестован петербуржец, похоронивший в бочке родную мать

Невский суд Петербурга заключил под стражу 41-летнего Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери. Ее тело нашли в бочке, приготовленной к закапыванию.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Александр Карпов, 22 февраля судья Газиз Баширов удовлетворил просьбу следствия и отправил Толчина в СИЗО на два месяца. «Мы просили в ходатайстве отказать и мерой пресечения в худшем случае избрать залог», – уточнил защитник.

По мнению Толчина и его адвокатов, уголовное дело об убийстве женщины возбуждено незаконно. Следователи по состоянию на 22 февраля не нашли и не представили в суд ни одного доказательства, которое бы указывало на насильственный характер смерти. Толчин утверждает, что мать долго болела и умерла по естественным причинам, а желание закопать ее в бочке объясняет чувством страха.

После задержания петербуржец, воспользовавшись невнимательностью следователя и сотрудников уголовного розыска, ушел из следственного отдела СК Невского района на бульваре Красных Зорь, куда его доставили для допроса. В отношении него возбудили еще одно уголовное дело – по статье 313 УК («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении»). Это дело тоже возбуждено незаконно, уверены защитники Толчина. Поступок подозреваемого не попадает под эту статью.





Рассматривать ходатайство о страже Невский суд начал накануне, 21 февраля, но в процесс вмешались медики. Они госпитализировали Толчина с предварительным диагнозом «предынфарктное состояние», говорили его защитники. Сегодня в суд врачи представили справку о том, что у подозреваемого ушиб грудной клетки слева. Задержанный жаловался на то, что полицейские применяли к нему физическое насилие.

«Фонтанка» попросила оценить ситуацию адвоката Сергея Лукьянова, не участвующего в деле и не заинтересованного в его исходе. «Самое главное основание брать под стражу подозреваемого – наличие обоснованного подозрения, что он причастен к преступлению. В данном случае такого основания нет, поскольку не установлено даже событие преступления (насильственная смерть), – говорит Лукьянов. – Да, поступок [погребение в бочке] аморальный, но уголовно не наказуемый».

Вечером 17 февраля в полицию Всеволожского района обратился 39-летний экскаваторщик. Он рассказал, что малознакомый мужчина по имени Алексей попросил закопать 200-литровую бочку. Под случайно отлетевшей крышкой экскаваторщик увидел тело женщины.



