«Добиться в жизни всего». Срочника из Каменки заподозрили в скупке телефонов на фальшивые деньги

Добиться цели любой ценой решил Андрей из Петербурга. Разбогатеть в одночасье ему помог даркнет, затем с участием действующего и бывшего военнослужащего у него появились сразу два телефона. Но с гаджетами пришлось вскоре расстаться, потому что богатство оказалось липовым.

Как стало известно «Фонтанке» 22 февраля, сотрудники экономической полиции Выборгского района по подозрению в незаконном обороте фальшивых денежных купюр задержали 20-летнего военнослужащего из части в Каменке, 22-летнего экс-военного и их приятеля 32-летнего Андрея.

Ранее судимый за кражу, мошенничество и грабёж Андрей придумал новый способ лёгкого обогащения. В даркнете он приобрёл сто тысяч рублей. Поддельные купюры забрал через закладки. Своим младшим напарникам Андрей предложил закупиться на фальшивые деньги телефонами.

Объявления о продаже смартфонов нашли на «Авито», с владельцами Huawei и «Самсунга» рассчитались подделками. Каждый гаджет стоил 40 тысяч рублей. Один из продавцов, заметив признаки фальшивок, обратился в полицию. Также троица успела побывать в нескольких продуктовых магазинах, после их визита в кассе оставались бумажки.





В социальной сети Андрей пишет о своих интересах большими буквами: «Добиться в жизни всего, чтобы ни я, ни мои дети не нуждались ни в чём! Что-то у меня уже получается, но не будем останавливаться на этом!».

В отношении Андрея и его напарников возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Гражданские лица отпущены под подписку о невыезде, материалы на военнослужащего переданы в часть.



