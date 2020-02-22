В Александровской «Шкоду» откинуло в столб, очевидцы сообщают о пострадавшем ребёнке

О серьёзном ДТП в Пушкинском районе Санкт-Петербурга рассказывают очевидцы днём 22 февраля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На улице Соболевской в посёлке Александровская столкнулись «Шкода Рапид» и «КИА Спортейдж». «Рапид» отлетел в столб. На место прибыли медики и сотрудники МЧС. «Ребёнок пострадал, удар в его сторону был», – пишет Валентина.

Обстоятельства ДТП выясняются. В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области информации о нём пока нет.







