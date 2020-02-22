МИД России обещает защитить биатлонистов от давления на чемпионате мира в Италии

Министерство иностранных дел России планирует оградить биатлонистов от психологического давления в связи с утренними обысками в их гостиничных номерах, в которых они остановились на время участия в чемпионате мира в итальянском Антхольце. Об этом 22 февраля заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, пишет ТАСС.

По её словам, среди первоочерёдных задач, которые стоят перед дипломатами в сложившейся ситуации, – нормализация психологической обстановки и обеспечение участия российских спортсменов в соревновании. Она также отметила, что не меньше внимания сейчас стараются уделить и правовой стороне проблемы.

Скандальную ситуацию прокомментировал, по данным ТАСС, и председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, назвав ее провокацией.

Напомним, сегодня утром итальянская полиция нагрянула в отель, где расположились биатлонисты сборной России Евгений Гараничев и Александр Логинов, а также тренер Александр Касперович. Работников правоохранительных органов интересовали только личные вещи спортсменов и их наставника, а именно — мобильные телефоны и ноутбуки. Скандал развернулся в преддверии эстафетной гонки ЧМ-2020 в Антхольце.





Позже глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что проверку инициировал Международный союз биатлонистов (IBU), и она проходит в связи с тем, что тренер Александр Касперович находится в российской команде не по своей аккредитации. Однако, по ещё одной версии, ситуация может быть связана с допингом. Результаты обысков пока не известны.

Посольство РФ в зарубежной стране потребовало разъяснений от местных дипломатов и аппарата председателя Совета министров Италии. Диппредставительство также направило официальную ноту в МИД Италии.



