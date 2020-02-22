Китайские учёные: Коронавирус может передаваться ещё до того, как появились симптомы

Специалисты из Поднебесной продолжают изучение атипичной пневмонии Covid-19. Результаты последних исследований позволили выяснить новые особенности его распространения.

Как пишет 22 февраля РИА Новости, научный сотрудник чрезвычайного центра по контролю за заболеваниями Сян Ницзюань в эфире Центрального телевидения Китая заявила, что коронавирус может передаваться еще за два дня до появления симптомов. В связи с этим власти намерены изменить определение «близкого контакта» с больным и включить в него людей, которые контактировали с носителем нового вируса за 48 часов до того, как он был диагностирован врачами. За ними также установят медицинское наблюдение.

Изначально считалось, что вероятность передачи Covid-19 от больного к здоровому человеку происходит с возникновением первых симптомов.

Тем временем случаи заражения атипичной пневмонией продолжают фиксировать в разных точках планеты. Их наибольшее количество сосредоточено в Китае — по последним данным, заразились 76 228 человек, погибли 2345.





По данным ВОЗ, за пределами государства, где наблюдается вспышка малоизученной болезни, числятся 1076 носителей Covid-19. По информации телеканала NHK, половина из этого числа — пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама. Всего в стране восходящего солнца зарегистрировано 759 случаев заражения новым вирусом. Заболевание также было диагностировано у троих россиян, которые находились на борту судна. Более 20 человек уже сошли на берег после истечения двухнедельного карантина без проверки на коронавирус, пишет ТАСС.



