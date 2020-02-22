В Индии нашли 3 тысячи тонн золота – в 5 раз больше всего запаса страны

Геологи выявили в Индии запасы золота, в пять раз превышающие золотой запас этой страны. Об этом пишет 22 февраля «Газета.Ru» со ссылкой на India Times.

Около 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены, по данным издания, в двух рудниках на востоке штата Уттар-Прадеш. Стоимость «находки» предварительно оценивается примерно в 12 трлн рупий, то есть в 167 млн долларов. При этом запас Индии, по сведениям Всемирного золотого совета, составляет 626 тонн золота.

Если подсчёты окажутся верными, Индия выйдет на второе место по объёму золотых запасов в мире. Первое место – у США (8 133,5 тонны золота).







