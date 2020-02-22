В Петербурге митингуют в поддержку фигурантов дела «Сети», признанной террористической
В парке Екатерингоф в Санкт-Петербурге начался митинг в поддержку фигурантов дела запрещенной и признанной в России террористической организации «Сеть», передает корреспондент «Фонтанки». На него собрались порядка 250 человек.
В митинге 22 февраля принимают участие представители «Левого фронта», Партии Роста, РКСМ (б), НПСР, коммунисты, а также депутаты Законодательного собрания Петербурга Надежда Тихонова и Максим Резник. Официально заявленная цель – законность действия правоохранителей и суда. Участники скандируют: «Позор!» и «Нет тюрьмам в России!».
Справка:
10 февраля тройка судей Приволжского окружного военного суда в Пензе приговорила семерых фигурантов дела «Сети» к различным срокам лишения свободы – от 6 до 18 лет. Фигуранты получили 86 лет тюрьмы на семерых. На прошлых выходных в Петербурге и Москве прошли серии одиночных пикетов в поддержку осужденных. Также их поддержали открытыми письмами программисты, студенты, учёные, учителя, книготорговцы, аниматоры, психологи, медики и другие.