В Петербурге митингуют в поддержку фигурантов дела «Сети», признанной террористической

В парке Екатерингоф в Санкт-Петербурге начался митинг в поддержку фигурантов дела запрещенной и признанной в России террористической организации «Сеть», передает корреспондент «Фонтанки». На него собрались порядка 250 человек.



В митинге 22 февраля принимают участие представители «Левого фронта», Партии Роста, РКСМ (б), НПСР, коммунисты, а также депутаты Законодательного собрания Петербурга Надежда Тихонова и Максим Резник. Официально заявленная цель – законность действия правоохранителей и суда. Участники скандируют: «Позор!» и «Нет тюрьмам в России!».





