В Ростовской области – новый инцидент с газом, есть жертвы

Два человека погибли 22 февраля в результате взрыва бытового газа в городе Азов Ростовской области. Один человек госпитализирован. В прошлом году в Ростовской области было два смертельных инцидента с газом.

По данным областного ГУ МЧС, хлопок газа произошёл в одной из квартир жилого дома в переулке Павлова около 10:50. Огонь охватил 60 кв. м. Пожар был ликвидирован в 11:19. Обрушения несущих конструкций нет. Как сообщает областное СУ СК, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте происшествия работают следователи, криминалисты следственного управления, МЧС, полиция.

rostov.sledcom.ru

Погибшие – пожилые люди, одному было 92 года, второму 71. Взрыв произошел в квартире 71-летнего человека, уточняет ТАСС. Пострадавшая женщина находится в реанимации с ожогами и шоком.





Эвакуированы были 49 человек, пишет «Интерфакс». Их разместили в муниципальной гостинице и обеспечили питанием и предметами первой необходимости.

31 декабря 2018 года, предположительно, из-за взрыва газа в Магнитогорске взлетел на воздух один из подъездов многоэтажного жилого дома, под завалами обнаружили 39 погибших. Затем было несколько серьёзных инцидентов в Ростовской области. 3 января 2019 года в Новочеркасске обрушился офисно-развлекательный центр. 14 января в Шахтах взорвался бытовой газ, погибли женщина и ребёнок. 12 мая прошлого года в посёлке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области из-за взрыва газа погибли молодой мужчина и девочка.



