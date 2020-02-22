Британское законодательство «раскороновало» бренд принца Гарри и Меган Маркл

Герцог и герцогиня Сассекские перестанут использовать бренд SussexRoyal. Об этом 22 февраля сообщил телеканал BBC News.

По информации издания, представитель принца Гарри и Меган Маркл заявил, что решение связано с присутствием в названии торговой марки слова «королевский». В связи с тем, что супружеская пара сняла с себя полномочия, им придётся изменить наименование бренда в соответствии с британскими законами, которые регулируют применение этого термина.

Представитель четы добавил, что супруги уже отозвали заявление на юридическую регистрацию своего бизнеса. По одной из версий, это будет новый фонд. Однако точное направление его деятельности неизвестно.

Отметим, что словосочетание Sussex Royal муж и жена используют для именования своего аккаунте в Instagram. На него подписаны более 11 миллионов человек.





Напомним, в начале этого года принц Гарри и его жена Меган Маркл приняли решение отказаться от королевских полномочий. Они перестанут действовать 31 марта 2020 года. Пара намерена жить на две страны: Великобританию и Северную Америку.





