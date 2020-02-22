Генерал Антропов пропустил удар. У генерала Плугина весовая категория оказалась повыше

Как только президент повысил в званиях Романа Плугина, руководитель ГСУ Петербурга Антропов написал рапорт об уходе. Дальнейшее решится после нового указа Путина.

По информации «Фонтанки», начальник Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти генерал-майор юстиции Олег Антропов 21 февраля написал рапорт на имя министра МВД Владимира Колокольцева. «Фонтанка» цитирует одну главную фразу из этого документа: «Прошу ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении меня от служебных обязанностей». Рапорт он передал начальнику Управления кадров ГУ МВД Дорофееву. С этого места начинаются сразу две интриги.

Во-первых, Антропов написал не уволить из органов МВД, а повторимся – освободить от должности. Во-вторых, за период работы Антропова при новом начальнике ГУ МВД Плугине, он не получал претензий, а комплексная министерская проверка «инквизитора» Соболя оставила положительный отзыв о его ведомстве.

Тем не менее последнее время в мире петербургских силовиков постоянно обсуждался уход двух руководителей ГУ МВД – самого Антропова и начальника ГИБДД генерала Семенова. Но если под дорожную полицию Управление собственной безопасности главка копает с редким служебным рвением, задерживая сотрудников чуть ли не каждую неделю, то между Антроповым и Плугиным внешне зафиксированы товарищеские отношения.





«Фонтанке» известно, что 20 февраля Олег Антропов был в Москве, где согласовывал свою позицию с начальником Следственного департамента МВД РФ Александром Романовым, которому в этот день, как и Плугину, присвоили очередные генеральские звания. Именно Романов, кто ранее сам возглавлял ГСУ Петербурга, посоветовал Антропову не бороться дальше, а мужественно взять лист формата А4.

Все верно, какие бы естественные эмоции в такой момент ни возникали, а генералы – люди системные. Если наверху решение принято, то сопротивление ведет лишь к раздражению, за которым следуют минимум репутационные потери. Допустим, как с уволенным заместителем начальника ГУ МВД генералом Абакумовым.

По словам нашего собеседника в центральном аппарате МВД, «Плугин с Антроповым разошлись без изжоги, дело не Антропове, а в его месте».

Так что на сегодняшнее число, 22 февраля, обстановка в расположении полицейской части следующая: Олег Антропов продолжает оставаться начальником ГСУ ГУ МВД и после праздников. 25 февраля он выходит как обычно на службу. Этим же числом министр МВД внесет представление в администрацию президента (пост начальника ГСУ – указной), и в течение пары недель должен выйти указ президента о снятии Антропова с должности. После чего есть вновь два варианта.

Первый: Антропова увольняют из МВД. Второй: Антропов пишет еще один рапорт на вывод его в распоряжение главка, и ему предлагают новое место работы. Обычно процедура длится пару месяцев. Новая должность должна соответствовать его номенклатурному статусу и равна уровню начальника регионального главка. Как правило, это кресла руководителей главков в таких регионах, как, например, Курск, Вологда, а может, и Архангельск, откуда Антропов родом.

Сам Антропов в телефонном разговоре с автором был на позитиве и повторил любимое изречение своего шефа, генерал-полковника Романова: «Любая должность – временная». Правда, сделал мне замечание: «Ну, что ж вы меня хороните-то?!».

Для «Фонтанки» не секрет, что Олег Антропов раза три в неделю занимается боксом, в клубе на Обводном канале, что буквально напротив его кабинета на Лиговском, 145. В контексте этого журналист успел задать ему пару спортивных вопросов: «Олег Владимирович, так вы удар видели и пропустили?»

– Трудно отрицать, – признал он.

– С весовой категорией погорячись?

– В точку, но бой был честный, не грязный. Руки друг другу пожали искренне, – энергично ответил Олег Антропов.

Когда деловое сообщество Петербурга и Ленобласти обсудит эту новость, тут же поползут слухи об именах кандидатов на его место. На должность, под которой, на всякий случай, – 1602 следователя, в чьих производствах львиная доля всех уголовных дел двух регионов.

«Фонтанка» предлагает бизнесменам пари: это будет человек из Москвы, человек Романа Плугина. Как все те новые руководители в главке, сменившие прежнюю команду.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

Биография

В апреле этого года Антропову исполнится 47 лет. В органах он с 1994 года, когда поступил в Высшую следственную школу в Волгограде. Распределен в Петербург в 1998 году следователем Выборгского РУВД. В 2006 году стал начальником следствия Красногвардейского района. В 2011-ом – первым заместителем ГСУ. Два года назад, 9 февраля 2018 года указом назначен на должность начальника Управления. Год назад 22 февраля ему присвоено звание генерал-майора.