Четверо детей и двое взрослых госпитализированы в Ленобласти после квартирного пожара

Меньше часа тушили квартиру в пятиэтажном доме в Волхове (Ленинградская область) ночью 22 февраля.

Вызов на Молодежную улицу поступил около 1:20 ночи, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. С пожаром справились 16 человек с помощью четырёх единиц техники к 2:11.

Огонь охватил 28 квадратных метров квартиры. Как пишет 47news, горела кухня и обстановка квартиры на третьем этаже. Из дома был эвакуирован 21 человек. Помощь медиков понадобилась взрослым 91 и 31 года и детям в возрасте 4, 8, 10 и 15 лет. Их всех доставили в больницу.

Кадр из видео в vk.com/podslushano_volhov



